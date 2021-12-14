Украина будет вводить только "осознанные" санкции против Беларуси – торгпред

В вопросе о возможных санкциях против Беларуси Украина будет копировать политику ЕС, который вводит лишь точечные ограничения.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Риски для безопасности из Беларуси - не одномоментные, они будут продолжаться, а потому всем украинским компаниям, имеющим торговые связи с Беларусью, стоит это осознать и отказываться от этой зависимости. Однако если такое политическое решение будет принято, то мы будем опираться на опыт ЕС, где санкции вводят очень осторожно, чтобы не нанести удар своему бизнесу. Поэтому, если Украина примет решение об экономических санкциях в отношении Беларуси, то оно будет очень осознанное", - добавил торгпред.

Тарас Качка напомнил, что в настоящее время в торговле с Беларусью у Украины две критические статьи импорта: нефтепродукты и удобрения. Остальные, по его словам, могут быть заменены на отечественную продукцию.

Напомним, вопрос секторальных санкций против Беларуси возник после заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с фактическим признанием аннексированного Крыма российским.

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет действовать "по полной программе", если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией.

По словам министра, до таких действий дойдет в случае визита Лукашенко на аннексированный полуостров. "Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, которое регулярно осуществляет на разных медийных платформах Александр Лукашенко. Мы будем оценивать его действия", - заявил Кулеба.

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