Україна буде вводити лише "усвідомлені" санкції проти Білорусі – торгпред

У питанні можливих санкцій проти Білорусі Україна буде копіювати політику ЄС, який вводить лише точкові обмеження.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

"Безпекові ризики з Білорусі - не одномоментні, вони триватимуть, а тому всім українським компаніям, що мають торговельні зв'язки з Білоруссю, варто це усвідомити і відмовлятися від цієї залежності. Проте якщо таке політичне рішення буде прийнято, то ми будемо спиратися на досвід ЄС, де санкції вводять дуже обережно, щоб не завдати удару своєму бізнесу. Тому якщо Україна прийме рішення про економічні санкції щодо Білорусі - то воно буде дуже усвідомлене", - додав торгпред.

Тарас Качка нагадав, що наразі у торгівлі з Білоруссю Україна має два критичні статті імпорту: нафтопродукти та добрива. Інші, за його словами, можуть бути замінені на вітчизняну продукцію.

Нагадаємо, питання секторальних санкцій проти Білорусі виникло після заяви самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка із фактичним визнанням анексованого Криму російським.

У відповідь голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна діятиме "по повній програмі", якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією.

За словами міністра, до таких дій дійде у випадку візиту Лукашенка до анексованого півострова. "Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Александр Лукашенко. Ми будемо оцінювати його дії", - заявив Кулеба.

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