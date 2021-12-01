Кулеба отреагировал на заявления Лукашенко о признании Крыма российским

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет действовать "по полной программе", если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией.

Об этом министр сказал журналистам в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Кулеба прокомментировал заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко кремлевскому агентству "Россия сегодня", в котором он отметил, что намерен посетить Крым и по этому поводу есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко также сказал, что Крым "де-факто является российским", а после "референдума" стал таким "де-юре".

"Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, который регулярно осуществляет на различных медийных платформах Александр Лукашенко. Мы будем оценивать его действия", - сказал Кулеба.

"Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым - это не тот вопрос, где мы позволяем себе сдерживание", - добавил министр.

Напомним, Европейский Союз утвердил новый пакет санкций против режима Лукашенко в связи с миграционным кризисом, он должен вступить в силу 2 декабря.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.