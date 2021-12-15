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Кулеба: уже четверть стран ЕС официально поддерживают вступление Украины

Среда, 15 декабря 2021, 18:37

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что менее чем через год Украине удалось собрать в поддержку своего вступления в ЕС четверть голосов среди государств Евросоюза.

Об этом министр заявил в комментарии, полученном "Европейской правдой".

"Вы видите, как один за другим лидеры стран ЕС подписывают с нашим президентом декларации о признании перспективы членства Украины в ЕС. Сегодня, 15 декабря, была подписана уже седьмая такая декларация со Словенией. То есть меньше чем через год нам удалось собрать уже четверть голосов "за" вступление Украины среди членов ЕС", - сказал Кулеба.

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Он убежден, что Украина, Грузия и Молдова должны стать следующей волной расширения ЕС после нынешней волны стран Балкан.

Об этом, к слову, говорилось на встрече лидеров трех стран с государствами ЕС в среду в Брюсселе.

"Наш этап расширения будет называться "Волной "Ассоциированного трио". Кстати, в последние дни появились обнадеживающие сигналы по "балканской" волне. Процесс переговоров по вступлению Албании и Северной Македонии, долго находившийся в тупике, сдвинулся с места.

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Это значит, что очередь двигается, и мы тоже становимся ближе к стратегической цели, четкой перспективе членства в ЕС для "Ассоциированного трио", - заметил Кулеба.

Как писала ЕвроПравда, Владимир Зеленский сделал приоритетной новую тактику сближения Украины с Евросоюзом. Он проводит кампанию по сбору обязательств от государств-членов ЕС о поддержке членства Украины.

Подробнее об этом – в статье: Промежуточная интеграция: как решить вопрос членства Украины, Грузии и Молдовы в ЕС.

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Кулеба Ассоциация с ЕС МИД
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