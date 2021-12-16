ЕСПЧ обязал Грузию выплатить более 190 тысяч евро избитым участникам ЛГБТ-акции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал грузинские власти выплатить 193,5 тысячи евро пострадавшим участникам ЛГБТ-акции 17 мая 2013 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на решение суда пишет "Грузия Online".

17 мая 2013 года противники ЛГБТ-сообщества жестоко расправились с участниками акции, приуроченной к Международному дню борьбы с гомофобией. В результате их действий пострадали до 30 человек. Коллективную жалобу в ЕСПЧ подали 27 из них.

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Суд счел, что в их отношении были нарушены ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) и ст. 14 (запрещение дискриминации).

В ЕСПЧ пояснили, что во время акции все 27 пострадавших находились в состоянии сильного стресса. Они были окружены "толпой, превосходившей их по численности, подвергались физическим и словесным нападениям, причем гомофобия совершенно очевидно играла ключевую роль".

В действиях грузинских властей ЕСПЧ также усмотрел нарушение ст. 11 Конвенции (право на свободу мирных собраний и ассоциаций). В Страсбурге указали, что они "не уделили первоочередное внимание принятию эффективных мер" по защите ЛГБТ-акции, не выполнив своих обязательств по защите мирных демонстрантов.

В Страсбурге также подчеркнули, что затягивание с расследованием событий 17 мая 2013 года "продемонстрировало давнюю неспособность властей — возможно, нежелание — расследовать случаи насилия, совершенные на почве гомофобии и трансфобии".

По решению ЕСПЧ, из общей суммы 193,5 тысяч евро участник ЛГБТ-акции, получивший сотрясение мозга, получит 10 тысяч евро, еще один, которого оскорбил сотрудник полиции – 6 тысяч евро, остальная сумма будет распределена между 25 другими пострадавшими.