Венецианская комиссия раскритиковала Венгрию за дискриминационный закон о ЛГБТ+

Венецианская комиссия заявила, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуализма и трансгендеров, поднимает международные стандарты прав человека.

Такое решение группа экспертов Совета Европы обнародовала 14 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Эксперты Венецианской комиссии по конституционному праву пришли к выводу, что поправки не отвечают международным стандартам в области прав человека и не обеспечивают детям доступ к объективной и беспристрастной информации о гендерной идентичности и сексуальной ориентации.

"Напротив: поправки способствуют созданию "угрожающей среды", в которой дети ЛГБТ+ могут подвергаться рискам, связанным со здоровьем, издевательством и преследованием", - говорится в оценке группы.

"Поправки оставляют место только для одностороннего и предвзятого обучения, открывая двери для стигматизации и дискриминации ЛГБТ+", - заявила "Венецианская".

Закон, принятый в июне, вызвал озабоченность в сообществе ЛГБТ+ и резкую критику со стороны Европейского Союза. Он запрещает использование в школах материалов, которые рассматриваются как пропагандирующие гомосексуальность и изменение пола.

Виктор Орбан предложил провести референдум по этому законодательству накануне выборов следующего года, на которых он впервые за многие годы столкнулся с риском проигрыша.

Читайте также: Венгрия на волне ЛГБТ: зачем Орбану искать себе новых врагов.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.