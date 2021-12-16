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ЄСПЛ зобов'язав Грузію виплатити понад 190 тисяч євро побитим учасникам ЛГБТ-акції

Четвер, 16 грудня 2021, 20:10

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав грузинську владу виплатити 193,5 тисячі євро постраждалим учасникам ЛГБТ-акції 17 травня 2013 року. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на рішення суду пише "Грузия Online". 

17 травня 2013 року противники ЛГБТ-спільноти жорстоко розправилися з учасниками акції, присвяченої Міжнародному дню боротьби з гомофобією. 

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Внаслідок їхніх дій постраждали до 30 осіб. Колективну скаргу до ЄСПЛ подали 27 із них.

Суд вважав, що стосовно заявників було порушено ст. 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (заборона катувань та нелюдського чи принижуючого гідність поводження) та ст. 14 (заборона дискримінації).

У ЄСПЛ пояснили, що під час акції усі 27 постраждалих перебували у стані сильного стресу. Вони були оточені "натовпом, що перевершував їх за чисельністю, зазнавали фізичних і словесних нападів, причому гомофобія цілком очевидно грала ключову роль".

У діях грузинської влади ЄСПЛ також побачив порушення ст. 11 Конвенції (право на свободу мирних зборів та асоціацій). У Страсбурзі зазначили, що вона "не приділила першочергової уваги вжиттю ефективних заходів" із захисту ЛГБТ-акції, не виконавши своїх зобов'язань із захисту мирних демонстрантів.

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У Страсбурзі також наголосили, що затягування з розслідуванням подій 17 травня 2013 року "продемонструвало давню нездатність влади, можливо, небажання, розслідувати випадки насильства, скоєні на ґрунті гомофобії та трансфобії".

За рішенням ЄСПЛ, із загальної суми 193,5 тисячі євро учасник ЛГБТ-акції, який отримав струс мозку, отримає 10 тисяч євро, ще один, якого образив співробітник поліції – 6 тисяч євро, решта суми буде розподілена між 25 іншими постраждалими.

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Грузія ЄСПЛ
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