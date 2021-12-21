ЕС объединил Сербию и Черногорию в переговорах о членстве

В Европейском Союзе объединили подразделения, занимающиеся евроинтеграцией Сербии и Черногории.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель", пишет "Европейская правда".

До октября нынешнего года существовало два отдельных директората Еврокомиссии, занимавшихся переговорами с государствами – для Черногории (D1) и для Сербии (D2).

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Однако с осени нынешнего года страны ведут переговоры с ЕС в рамках одной структуры – Директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении.

"Комиссия организует деятельность, исходя из соображений по объему работы, оперативности и слаженности", - прокомментировала изменения пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро.

Однако в Черногории раздается критика в адрес Еврокомиссии в связи с этим решением.

Глава "Европейского движения" Черногории Момчило Радулович считает, что, несмотря на стагнацию переговоров, Черногория все еще более продвинута в плане евроинтеграции, чем Сербия, и что объединять две страны в один директорат - ошибка.

Радулович считает, что на решение повлияло то, что директорат по переговорам о расширении возглавляет комиссар Оливер Варгеи.

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По его мнению, нынешний еврокомиссар по расширению открыто лоббирует сербские интересы в процессе европейской интеграции.

"Тенденция тормозить Черногорию и форсировать Сербию длится уже три года, и сейчас, очевидно, сделан шаг, чтобы завершить это", - заявил он.

Бывший министр по европейской интеграции в правительстве Черногории Гордана Джурович считает, что объединение переговорных процессов для Черногории и Сербии является показателем того, что Черногория больше не является лидером в регионе в европейской интеграции.

"По сравнению с нашей предыдущей позицией, это очень неоптимистично. Мы замедлились и теперь к нам относятся по-другому", - сказал Джурович.

Много лет Черногория считалась страной-лидером интеграционных процессов в регионе. В декабре 2010 года она стала страной-кандидатом на членство в ЕС, а переговоры о членстве официально начались в июне 2012 года. Открыты все 35 глав переговоров, три из которых временно закрыты.

Последний раздел 8 – Конкуренция, был открыт в июне 2020 года, за два месяца до смены власти в стране, когда к власти впервые пришли просербские партии.