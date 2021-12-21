ЄС об’єднав Сербію і Чорногорію у переговорах про членство

У Європейському Союзі об’єднали підрозділи, які займаються євроінтеграцією Сербії і Чорногорії.

Про це повідомляє "Балканський оглядач", пише "Європейська правда".

До жовтня нинішнього року існувало два окремих директорати Єврокомісії, які займались переговорами з державами - для Чорногорії (D1) і для Сербії (D2).

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Однак з осені нинішнього року країни ведуть переговори з ЄС в рамках однієї структури - Директорату Європейської комісії з питань сусідства та переговорів про розширення.

"Комісія організовує діяльність, виходячи з міркувань щодо обсягу роботи, оперативності та злагодженості", - прокоментувала зміни речниця Єврокомісії Ана Пісонеро.

Однак у Чорногорії лунає критика на адресу Єврокомісії у зв’язку з цим рішенням.

Голова "Європейського руху" Чорногорії Момчило Радулович вважає, що, незважаючи на стагнацію переговорів, Чорногорія все ще є більш просунутою в плані євроінтеграції, ніж Сербія, і що об’єднувати дві країни в один директорат - помилка.

Радулович вважає, на рішення вплинуло те, що директорат з переговорів про розширення очолює комісар Олівер Варгеї.

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На його думку, нинішній єврокомісар з питань розширення відкрито лобіює сербські інтереси в процесі європейській інтеграції.

"Тенденція гальмувати Чорногорію та форсувати Сербію триває вже три роки, і зараз, очевидно, зроблено крок, щоб завершити це", - заявив він.

Колишній міністр з питань європейської інтеграції в уряді Чорногорії Гордана Джурович вважає, що об'єднання переговорних процесів для Чорногорії та Сербії є показником того, що Чорногорія більше не є лідером у регіоні в європейській інтеграції.

"Порівняно з нашою попередньою позицією, це дуже неоптимістично. Ми сповільнилися і тепер до нас ставляться по-іншому", - сказав Джурович.

Протягом багатьох років Чорногорія вважалася країною-лідером інтеграційних процесів у регіоні. У грудні 2010 року вона стала країною-кандидатом на членство в ЄС, а переговори про членство офіційно почалися в червні 2012 року. Відкрито всі 35 глав переговорів, три з яких тимчасово закриті.

Останній розділ 8 – Конкуренція, був відкритий у червні 2020 року, за два місяця до зміни влади в країні, коли до влади вперше прийшли просербські партії.

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