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Еврокомиссия сократила срок действия COVID-сертификатов для поездок до 9 месяцев

Вторник, 21 декабря 2021, 14:09

Европейская комиссия во вторник приняла правила, согласно которым сертификат ЕС о COVID-19 будет действителен для путешествий в течение 9 месяцев после завершения графика первичных прививок.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии во вторник, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Комиссия утвердила правила, касающиеся цифрового COVID-сертификата ЕС, установив обязывающий срок принятия сертификатов о вакцинации в 9 месяцев (ровно 270 дней) с целью путешествий внутри ЕС", - говорится в сообщении.

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Комиссия отметила, что это решение учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым усиливающие (бустерные) дозы рекомендуются не позднее чем через шесть месяцев после завершения первого цикла вакцинации.

Сертификат будет действительным в течение дополнительного периода еще на три месяца после шести месяцев, чтобы гарантировать, что национальные кампании по вакцинации могут быть скорректированы, и граждане будут иметь доступ к бустерным дозам.

Новые правила станут обязательными для 27 стран ЕС с 1 февраля, пишет агентство Reuters.

Новые правила продолжительности сертификата касаются только поездок между странами. Правительства могут иметь разный срок действия сертификата для доступа к мероприятиям или помещениям на своей территории.

По словам официального представителя ЕС, после бустерной вакцинации срок действия COVID-сертификата будет продлен без установленного лимита, поскольку недостаточно информации о продолжительности защиты после усиливающей прививки.

Это решение заменит необязательную рекомендацию, которую Еврокомиссия выдвинула в ноябре.

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