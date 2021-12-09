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Страны ЕС утвердят 9-месячный срок COVID-сертификатов для путешествий - СМИ

Четверг, 9 декабря 2021, 15:42

Страны Европейского Союза согласятся ограничить срок действия COVID-сертификатов для поездок девятью месяцами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в ЕС.

Еврокомиссия в ноябре предложила 9-месячный срок действия сертификатов, который считается с момента получения второй дозы. В случае утверждения этого решения для путешествий в ЕС нужна будет бустерная доза.

Один чиновник ЕС и один дипломат ЕС заявили, что правительства Евросоюза должны прийти к консенсусу по девятимесячному лимиту уже в пятницу после предварительного соглашения в четверг, хотя один сказал, что переговоры могут продлиться до следующей недели.

Третий дипломат сказал, что девятимесячный лимит получил всеобщую поддержку, но некоторые страны с более низким уровнем вакцинации обеспокоены тем, как это может повлиять на поездки.

Правительства ЕС неоднократно заявляли, что необходим общий подход, чтобы избежать дальнейших потрясений в туристической индустрии. Однако они ввели разные правила.

Франция установила семимесячный лимит в тот день, когда Комиссия предложила, что он должен составлять девять месяцев. Французское правило должно применяться с 15 января, тогда как Комиссия предложила начать с 10 января.

На Кипре срок действия сертификата составляет семь месяцев, тогда как в Греции для пожилых людей он истекает через шесть месяцев. Официальные лица ЕС заявили, что обе страны готовы перейти на общий лимит ЕС.

Напомним, Австрия первой из европейских стран с декабря сократила срок действия сертификатов о вакцинации иностранцев до 270 дней.

Подробнее о новых правилах читайте в статье - "Весна придет - колоть будем". Почему ЕС может добавить ограничения для путешествий из Украины.

Смотрите также пояснения на нашем Youtube-канале – Правила въезда в ЕС с ноября-2021. Что изменила красная зона?

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