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Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для подорожей до 9 місяців

Вівторок, 21 грудня 2021, 14:09

Європейська комісія у вівторок прийняла правила, згідно з якими сертифікат ЄС про COVID-19 буде дійсним для подорожей протягом 9 місяців після завершення графіка первинних щеплень.

Про це повідомила пресслужба комісії у вівторок,  пише "Європейська правда".

"Сьогодні Комісія затвердила правила, що стосуються цифрового COVID-сертифіката ЄС, встановивши зобов’язуючи термін прийняття сертифікатів про вакцинацію у 9 місяців (рівно 270 днів) з метою подорожей всередині ЄС", -  йдеться у повідомленні.

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Комісія зазначила,  що це рішення враховує рекомендації Європейського центру профілактики та контролю захворювань, згідно з якими підсилюючі (бустерні) дози рекомендуються не пізніше ніж через шість місяців після завершення першого циклу вакцинації.

Сертифікат залишатиметься дійсним протягом додаткового періоду ще на три місяці після цих шести місяців, щоб гарантувати, що національні кампанії з вакцинації можуть бути скориговані, і громадяни матимуть доступ до бустерних доз.

Нові правила стануть обов'язковими для 27 країн ЄС з 1 лютого, пише агентство Reuters.

Нові правила щодо тривалості сертифікату стосуються лише поїздок між країнами. Уряди зможуть мати різний термін дії сертифікату для доступу до заходів або приміщень на своїй території.

За словами офіційного представника ЄС, після бустерної вакцинації термін дії COVID-сертифікату буде продовжено без встановленого ліміту, оскільки наразі недостатньо інформації про тривалість захисту після підсилюючого щеплення. 

Це рішення замінить необов’язкову рекомендацію, яку Єврокомісія висунула в листопаді.

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