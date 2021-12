Как ЕС внедряет "е-Таможню" и что здесь следует учесть Украине

Одним из приоритетов своей работы украинское Министерство цифровой трансформации называет создание системы "е-Таможня".

Подобные планы анонсирует и ЕС. Таможенный кодекс Евросоюза и "Инициатива электронной таможни" ("Electronic customs initiative") включает четко определенный перечень из 17 IT-систем и жесткий график их внедрения, обязательный для каждой из стран-участниц ЕС.

Формально Украина не обязана внедрять те же системы, что и страны ЕС. Однако если в ее планах – вступление в ЕС, то перед началом соответствующих переговоров этот вопрос обязательно встанет.

Внедрение идентичных таможенных процедур будет "домашним заданием" для Украины, и если начинать его выполнять с нуля, процесс будет достаточно длительным и очень затратным.

Почему сейчас?

Международная торговля позволяет странам расширять свои рынки и получать доступ к большему количеству товаров и услуг.

В результате международной торговли рынок становится более конкурентным, что в конечном счете приносит потребителю более дешевый продукт домой. Международная торговля – двигатель мировой экономики.

Учитывая это, в ЕС пересматривают роль таможенных органов. Им отводится ведущая роль в цепочке поставок, а также в их мониторинге и управлении международной торговлей.

Это делает таможню не только "сборщиком таможенных платежей", но и катализатором конкурентоспособности стран и компаний.

Такой пересмотр роли стал возможным (и, по сути, был "спровоцирован") развитием IT.

Использование информационно-коммуникационных технологий является ключевым элементом в обеспечении упрощения торговли и одновременно эффективности таможенного контроля, что ведет к уменьшению расходов для бизнеса и рисков для общества.

Основными целями Инициативы электронной таможни являются повышение эффективности и действенности таможенных процедур и процессов за счет их упрощения или иным образом, а одновременно - обеспечение функционально совместимых таможенных систем, доступных для экономических операторов на всей территории ЕС.

Реализовать новую систему предполагается в три этапа, к концу 2025 года.

Правовая конструкция

Не стоит думать, что электронная таможня ЕС – это какой-то отдельно взятый проект, который можно по желанию изменить, перенести даты внедрения или вообще отменить.

Речь идет не о тактическом усовершенствовании отдельных таможенных процессов, а о стратегическом подходе как к развитию таможни, так и к цифровизации. Запланированные изменения заложены во многих разноуровневых документах, что обеспечивает процессу создания "е-Таможни" устойчивость.

Инициатива электронной таможни ЕС базируется на коммюнике Европейской комиссии по е-Правительству (Commission Communication on e-Government) и резолюции Совета Европы о безбумажной среде для таможни и торговли (Council Resolution on a paperless environment for customs and trade).

Также государствами-участниками ЕС были приняты Решение об электронной таможне, Таможенный кодекс ЕС (UCC; еще одно его название - Регламент ЕС №952/2013) и его Рабочая программа (UCC Work Programme).

Эти документы обеспечивают прочную правовую основу для этой инициативы.

Приняв их, государства-участники ЕС взяли на себя обязательства по достижению целей Инициативы электронной таможни.

Приложение к Рабочей программе содержит перечень из 17 электронных систем, которые должны быть разработаны либо государствами-участниками самостоятельно (национальные системы), либо государствами-участниками в сотрудничестве с Европейской комиссией (трансъевропейские системы).

Кроме того, в ЕС существует многолетний стратегический план таможни (multi-annual strategic plan for customs, MASP-C) - плановый документ, который охватывает все таможенные проекты, связанные с IT.

Он, с одной стороны, является основой для упомянутого перечня из 17систем и устанавливает рамки для развития электронных таможенных систем. С другой - является "скользящим планом" реализации Рабочей программы Таможенного кодекса ЕС.

Зачем Евросоюзу "е-Таможня"?

"Е-Таможня" в ЕС должна обеспечить: обмен информацией между экономическими операторами и таможенными органами, взаимодействие между таможенными органами, а также операции, связанные с хранением информации.

Чтобы построить такую систему, Еврокомиссия и государства-участники согласовали, что будут стремиться к тому, чтобы эта система предусматривала следующее:

- Электронный обмен данными между таможнями по всему ЕС (если это требуется) – для любой таможенной процедуры или любой другой цели, связанной с перемещением товаров через границы ЕС;

- Подачу предпринимателями своих сводных и / или таможенных деклараций в электронном формате, из своих помещений, - независимо от государства-участника, в которое товары ввозятся в ЕС или покидают его;

- Осуществление сбора и возврата / списания таможенных пошлин таможенным органом, ответственным за место нахождения импортера/экспортера и хранящим его таможенные записи;

- Отбор товаров для таможенного контроля на пограничных и внутренних таможнях на основе автоматизированного анализа рисков с использованием международных, общих и национальных критериев;

- Регистрацию трейдеров для таможенных целей только в одном государстве-участнике ЕС, даже если они выполняют таможенные операции в других государствах-участниках ЕС;

- Возможность доступа для трейдеров к информационным порталам и единым электронным точкам доступа для импортных/экспортных операций и для таможенных процедур, связанных с безопасностью, - независимо от того, в каком из государств-участников ЕС операция начинается или заканчивается;

- Взаимодействие (по мере необходимости) компьютеризированных таможенных систем с существующими и будущими системами в других областях, отличных от таможни (например, система контроля и движения акцизов для мониторинга движения акцизных товаров внутри ЕС);

- Возможность обмена электронной информацией для всех органов и агентств, участвующих в импортных и экспортных операциях, в том числе с третьими странами, если это предусмотрено международным соглашением. Таможня при этом будет играть ведущую роль в создании единого окна для этих органов и агентств;

- Осуществление (в идеале) всех физических проверок в "едином окне" (в одном месте, в одно и то же время).

На достижение этих задач и направлены 17 упомянутых IT-систем.

В зависимости от степени юридических, деловых и технических согласований между государствами-участниками ЕС, эти системы подразделяются на четыре группы.

Это:

европейские таможенные информационные системы, по которым всеми государствами-участниками ЕС согласованы объемы изменений и график их достижения;

европейские таможенные инициативы, требующие дальнейшего изучения и согласования;

международные информационные таможенные системы (проекты, управляемые международными организациями, в которых ЕС и его государства-участники играют активную роль, но не являются организаторами или владельцами проектов);

инициативы таможенного сотрудничества и технологические разработки, способствующие развитию электронных систем таможни - они описывают направление, в котором страны ЕС будут развивать технологии, перспективный функционал информационных электронных таможенных систем для развития сотрудничества в таможенной сфере.

Проекты могут перемещаться из одной группы в другую по результатам пересмотра многолетнего стратегического плана таможни.

