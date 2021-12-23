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Румыния купит у Норвегии 32 истребителя F-16

Четверг, 23 декабря 2021, 12:42

Парламент Румынии разрешил Министерству обороны начать процедуру закупки 32 истребителей в Норвегии.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Самолеты должны использоваться не менее 10 лет на время переходного периода до приобретения истребителей пятого поколения, таких как F-35.

Предусмотрена закупка самолетов, до сих пор находившихся на эксплуатации норвежской армии. Пакет включает материально-техническую поддержку со стороны правительства Норвегии, а также услуги и оборудование из США.

Ранее министерство заявляло, что 32 самолета F-16 будут стоить около 354 млн евро, а стоимость материально-технического обеспечения и оборудования из американского пакета оценивается в 100 млн евро.

По данным министерства, истребители имеют лучшие характеристики, чем ныне используемые румынскими военно-воздушными силами.

Предлагаемый пакет включает в себя возможность проведения работ по модернизации на румынском заводе.

Напомним, американские истребители F-15 прибыли на румынскую авиабазу в городе Кымпия-Турзий для усиления присутствия НАТО в Черноморском регионе.

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Румыния Норвегия
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