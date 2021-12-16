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Винищувачі США прибули до Румунії для посилення місії НАТО у Чорноморському регіоні

Четвер, 16 грудня 2021, 12:29

Американські винищувачі F-15 прибули на румунську авіабазу в місті Кимпія-Турзій для посилення присутності НАТО в Чорноморському регіоні.

Про це йдеться у заяві Об’єднаного командування повітряних сил НАТО, повідомляє "Європейська правда".

Американські винищувачі разом з румунськими літаками та італійським загоном Eurofighter проводитимуть спільні польоти з 18 по 22 грудня.

"Протягом цього часу ВПС Італії, Румунії та США будуть літати разом, щоб захищати повітряний простір союзників. Це заплановане розгортання зосереджено на забезпеченні повітряної присутності союзників у Чорноморському регіоні, зміцненні багатонаціональних відносин та покращенні оперативної сумісності між союзниками", - йдеться у заяві.

Італійські винищувачі Eurofighters розміщені у Румунії в рамках місії повітряної поліції НАТО і будуть перебувати там протягом наступних трьох місяців.

Нагадаємо, Україна ініціювала переговорний процес із партнерами в Чорноморському регіоні, у тому числі для збільшення кількості навчань.

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США Румунія Альянс
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