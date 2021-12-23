Румунія купить у Норвегії 32 винищувачі F-16

Парламент Румунії дозволив Міністерству оборони розпочати процедуру закупівлі 32 винищувачів у Норвегії.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Літаки повинні використовуватися не менше 10 років на час перехідного періоду до придбання винищувачів п'ятого покоління, таких як F-35.

Передбачається закупівля літаків, які досі перебували в експлуатації норвезької армії. Пакет також включає матеріально-технічну підтримку з боку уряду Норвегії, а також послуги та обладнання із США.

Раніше міністерство заявляло, що 32 літаки F-16 коштуватимуть близько 354 млн євро, а вартість матеріально-технічного забезпечення та обладнання з американського пакета оцінюється в 100 млн євро.

За даними міністерства, винищувачі мають кращі характеристики, ніж ті, що нині використовуються румунськими військово-повітряними силами.

Пропонований пакет включає можливість проведення робіт із модернізації на румунському заводі.

Нагадаємо, американські винищувачі F-15 прибули на румунську авіабазу в місті Кимпія-Турзій для посилення присутності НАТО в Чорноморському регіоні.

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