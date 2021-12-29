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Россия говорит, что "Северный поток-2" полностью готов к работе

Среда, 29 декабря 2021, 17:43

Глава "Газпрома" Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину, что обе нити газопровода "Северный поток-2" готовы к эксплуатации.

Об этом шла речь на совещании у президента России, посвященном прохождению осенне-зимнего отопительного сезона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".

Заполнение газом второй нити было завершено 29 декабря, отметил Миллер.

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"Уважаемый Владимир Владимирович, газопровод "Северный поток-2" к работе готов", - заявил глава "Газпрома".

Путин поздравил "Газпром" и его партнеров по газопроводу с завершением работы над проектом. Он сказал, что поступление газа после сертификации газопровода сразу окажет влияние на цену газа на спотовом европейском рынке и в Украине. Следует отметить, что некоторые страны Запада считают ситуацию с ценами на газ в Европе результатом шантажа Путина с целью заставить запустить "Северный поток-2".

В свою очередь вице-премьер России Александр Новак 29 декабря подчеркнул, что Москва уверена в том, что сорвать реализацию "Северного потока-2" невозможно и газ им будет поставляться в Европу.

Напомним, немецкий энергетический регулятор заявил, что решения о полной сертификации газопровода "Северный поток-2" не следует ожидать в первой половине следующего года.

В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Лидер немецких "Зеленых", министр иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок заявила, что пока не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2".

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Северный поток-2 Россия Энергетика
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