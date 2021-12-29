Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Росія каже, що "Північний потік-2" повністю готовий до роботи

Середа, 29 грудня 2021, 17:43

Глава "Газпрому" Олексій Міллер доповів президенту Росії Владіміру Путіну, що обидві нитки газопроводу "Північний потік-2" готові до експлуатації.

Про це йшлося на нараді у президента Росії, присвяченій проходженню осінньо-зимового опалювального сезону, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "РИА Новости".

Заповнення газом другої нитки було завершено 29 грудня, зазначив Міллер.

Читайте також
Питання "Північного потоку-2" може поставити під загрозу німецьку коаліцію – посол

"Шановний Володимире Володимировичу, газопровід "Північний потік-2" до роботи готовий", - заявив глава "Газпрому". 

Путін привітав "Газпром" та його партнерів із газопроводу із завершенням роботи над проєктом. Він сказав, що надходження газу після сертифікації газопроводу відразу вплине на ціну газу на спотовому європейському ринку та в Україні. Варто наголосити, що деякі країни Заходу вважають ситуацію з цінами на газ у Європі результатом шантажу Путіна з метою змусити запустити "Північний потік-2".

Своєю чергою, віцепрем'єр Росії Олександр Новак 29 грудня наголосив, що Москва впевнена в тому, що зірвати реалізацію "Північного потоку-2" неможливо і газ ним поставлятиметься до Європи.

Нагадаємо, німецький енергетичний регулятор заявив, що рішення про повну сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" не варто очікувати у першій половині 2022 року.

Читайте також
Сенат США у січні голосуватиме за санкції щодо "Північного потоку-2"

У листопаді Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2". 

Лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок заявила, що зараз не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2".

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Північний потік-2 Росія Енергетика
powered by lun.ua

Статті

Свобода слова довела до розколу: чому президент Польщі пішов на конфлікт з партією влади

Анджей Дуда несподівано наклав вето на скандальний законопроєкт, вкрай важливий для правлячої партії. Які наслідки матиме розкол між ПіС та президентом?
29 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Обдурити Путіна: як Лукашенко змінює конституцію та які наслідки це матиме

Навіщо Лукашенко пішов на переписування конституції? І які сигнали тим самим він надіслав білорусам, Росії, Заходу та Україні?
28 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Міністерство пошти і справ: як Зеленський дав МЗС найвищу владу та чому це не запрацює

Добрі наміри МЗС вилилися у юридично безглуздий указ Зеленського, що лише додає ризиків та проблем, аж до загрози диктатури...
25 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда