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Вопрос "Северного потока-2" может поставить под угрозу немецкую коалицию – посол

Вторник, 21 декабря 2021, 17:59

Вопрос дальнейшей судьбы российского газопровода "Северный поток-2" может привести к тому, что германская коалиция может оказаться под угрозой.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это один из вопросов, который может привести к тому, что эта коалиция может быть даже под угрозой. Потому что в случае, если ситуация не будет улучшаться, этот вопрос станет ребром снова политически" - сказал он.

"И поскольку позиции партий в рамках коалиции разные, как вы знаете, "Северный поток" даже не является частью коалиционного соглашения как такового, он не упоминается ни одним словом, если ситуация действительно обострится, этот вопрос выведется в политическую плоскость. Мы над этим работаем, чтобы оно снова вернулось в политическую плоскость", - отметил Мельник.

Напомним, вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Габек пригрозил остановить газопровод "Северный поток-2" в случае военной эскалации со стороны России.

Как сообщалось, немецкий энергетический регулятор заявил, что решения о полной сертификации газопровода "Северный поток-2" не следует ожидать в первой половине следующего года.

В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Лидер немецких "Зеленых", министр иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок заявила, что пока не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2".

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Северный поток-2 Германия
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