Глава МИД Венгрии получил от России "орден Дружбы"

Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто "орден Дружбы" за заслуги в развитии двусторонних отношений.

Как передает "Европейская правда", об этом Сийярто написал в Facebook.

"Я получил от моего друга и коллеги Сергея Лаврова орден Дружбы, которым меня наградил президент России за заслуги в развитии двусторонних отношений. Я горжусь тем, что, несмотря на крайне неблагоприятные глобальные и региональные события последних лет, мы смогли поддерживать наше сотрудничество с Москвой на основе взаимного доверия, согласно нашим национальным интересам, придерживаясь при этом наших союзнических обязательств", - написал Сийярто.

В качестве примера успешного развития отношений с Россией Сийярто назвал закупку Венгрией российской вакцины от коронавируса, а также контракт о закупке газа с "Газпромом".

"Мы проводим открытую и честную внешнюю политику: мы делаем то же, что говорим. В отличие от наших друзей, которые параллельно со словесной критикой заключают огромные соглашения с Россией и в России", - добавил венгерский министр.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в начале 2022 г. встретится с президентом России Владимиром Путиным.