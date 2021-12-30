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Глава МИД Венгрии получил от России "орден Дружбы"

Четверг, 30 декабря 2021, 17:28

Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто "орден Дружбы" за заслуги в развитии двусторонних отношений.

Как передает "Европейская правда", об этом Сийярто написал в Facebook.

 

"Я получил от моего друга и коллеги Сергея Лаврова орден Дружбы, которым меня наградил президент России за заслуги в развитии двусторонних отношений. Я горжусь тем, что, несмотря на крайне неблагоприятные глобальные и региональные события последних лет, мы смогли поддерживать наше сотрудничество с Москвой на основе взаимного доверия, согласно нашим национальным интересам, придерживаясь при этом наших союзнических обязательств", - написал Сийярто.

В качестве примера успешного развития отношений с Россией Сийярто назвал закупку Венгрией российской вакцины от коронавируса, а также контракт о закупке газа с "Газпромом".

"Мы проводим открытую и честную внешнюю политику: мы делаем то же, что говорим. В отличие от наших друзей, которые параллельно со словесной критикой заключают огромные соглашения с Россией и в России", - добавил венгерский министр.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в начале 2022 г. встретится с президентом России Владимиром Путиным.

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Венгрия Россия
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