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Глава МЗС Угорщини отримав від Росії "орден Дружби"

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Четвер, 30 грудня 2021, 17:28

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров вручив міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто "орден Дружби" за заслуги у розвитку двосторонніх відносин.

Як передає "Європейська правда", про це Сійярто написав у Facebook.

 
фото з Facebook глави МЗС Угорщини

"Я отримав від мого друга та колеги Сергєя Лаврова орден Дружби, яким мене нагородив президент Росії за заслуги у розвитку двосторонніх відносин. Я пишаюся тим, що, незважаючи на вкрай несприятливі глобальні та регіональні події останніх років, ми змогли підтримувати нашу співпрацю з Москвою на основі взаємної довіри, відповідно до наших національних інтересів, дотримуючись при цьому наших союзницьких зобов'язань", - написав Сійярто.

Як приклад успішного розвитку відносин з Росією Сійярто назвав закупівлю Угорщиною російської вакцини від коронавірусу, а також контракт про закупівлю газу з "Газпромом".

"Ми проводимо відкриту та чесну зовнішню політику: ми робимо те саме, що говоримо. На відміну від тих наших друзів, які паралельно зі словесною критикою укладають величезні угоди з Росією та в Росії", - додав угорський міністр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на початку 2022 року зустрінеться з президентом Росії Владіміром Путіним.

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