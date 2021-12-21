Орбан зустрінеться з Путіним на початку наступного року

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на початку 2022 року зустрінеться з президентом Росії Владіміром Путіним.

Орбан заявив про зустріч з Путіним на пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Прем'єр-міністр Угорщини повідомив, що саміт за участю обох президентів відбудеться в Росії.

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Останніми тижнями відносини між Росією та Заходом, зокрема ЄС та НАТО, до яких належить Угорщина , були напруженими через концентрацію російських військ навколо України.

На думку західних країн, це може бути передвісником подальшої військової агресії.

США та ЄС погрожують Росії жорсткими економічними санкціями, якщо проти України будуть вжиті військові дії.

Росія висунула Заходу ультиматум з вимогою не приймати Україну в НАТО і не розміщувати війська та озброєння біля її кордонів.

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