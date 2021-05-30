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Премьер Финляндии оплатит расходы на свои завтраки после огласки в СМИ

Воскресенье, 30 мая 2021, 13:31

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что самостоятельно оплатит расходы, связанные с ее завтраками, после публикаций в СМИ.

Об этом говорится в материале Yle, пишет "Европейская правда".

На этой неделе в Финляндии развернулся скандал, когда издание Iltalehti опубликовало информацию о том, что из госбюджета расходуется около 300 евро в месяц на оплату питания членов семьи премьер-министра в те дни, когда они ночуют в официальной резиденции главы правительства.

Финская полиция сообщила, что проведет доследственную проверку по факту оплаты питания премьер-министра.

При этом полиция подчеркнула, что проверка касается только действий чиновников, а не главы правительства.

Санна Марин в субботу заявила, что правила, касающиеся указанной льготы, будут при необходимости пересмотрены.

По ее словам, речь идет о сложившейся практике, однако из-за связанных с ней неточностей необходимо в совершенстве изучить вопрос.

"Поскольку есть нерешенные вопросы с питанием, я сам оплачу соответствующие расходы и позабочусь о том, чтобы инструкции, касающиеся резиденции и услуг премьер-министра, были проверены на соответствие и при необходимости обновлены", - заявила Санна Марин.

В то же время, согласно трактовке канцелярии премьер-министра, во время своего пребывания в резиденции Кесяранта премьер-министр и ее семья имеют право заказывать завтрак за счет государственных средств.

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