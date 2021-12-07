Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Байден поговорил с лидерами Германии, Италии, Франции и Британии перед видеоконференцией Путиным

Вторник, 7 декабря 2021, 08:04

Президент США Джо Байден перед видеоконференцией с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил ситуации на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома, сообщает "Европейская правда".

"Лидеры обсудили общую обеспокоенность наращиванием российской армии на границах Украины и все более жесткую риторику России. Они призвали Россию к деэскалации напряженности и согласились, что дипломатия, особенно через "нормандский формат", является единственным путем для разрешения конфликта в Донбассе путем выполнения Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Лидеры подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Они согласились, что их команды будут поддерживать тесную связь, в том числе в консультациях с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС, посредством скоординированного и всестороннего подхода", - отметили в Вашингтоне.

Напомним, Белый дом и Кремль подтвердили проведение разговора лидеров США и России в формате видеовстречи 7 декабря.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Кремль предупредили о болезненных санкциях, которые до сих пор не применялись, если РФ решится на новую агрессию против Украины.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в случае вторжения России обсуждается жесткий набор мер, вплоть до отключения платежной системы SWIFT.

О том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от "ЕвроПравды".

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Байден Донбасс и ОРДЛО Россия
powered by lun.ua

Статьи

Канцлер ЕС: как Ангела Меркель сделала Германию лидером Европы

Ангела Меркель стала воплощением немецкого лидерства в Европе. Лидерства, которое зависело от личности канцлера не меньше, чем от экономического могущества Германии (укр.)
7 декабря 2021 — Жюльен Плушар, для Европейской правды

"Очищение" Австрии: как коррупционный скандал сменил правительство и партию власти

Самый молодой канцлер в истории Австрии окончательно уходит из политики. Вслед за ним должностей лишились и близкие ему министры.
6 декабря 2021 — Виктор Савинок, для Европейской правды

Польша спорит о семейных ценностях: почему создание Института семьи раскололо общество

Польские власти хотят создать институт, который будет заниматься вопросами семьи. Почему этот шаг еще больше усугубляет раскол в обществе? (укр.)
6 декабря 2021 — Станислав Желиховский , для Европейской правды