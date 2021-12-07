Байден поговорил с лидерами Германии, Италии, Франции и Британии перед видеоконференцией Путиным

Президент США Джо Байден перед видеоконференцией с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил ситуации на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома, сообщает "Европейская правда".

"Лидеры обсудили общую обеспокоенность наращиванием российской армии на границах Украины и все более жесткую риторику России. Они призвали Россию к деэскалации напряженности и согласились, что дипломатия, особенно через "нормандский формат", является единственным путем для разрешения конфликта в Донбассе путем выполнения Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Лидеры подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Они согласились, что их команды будут поддерживать тесную связь, в том числе в консультациях с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС, посредством скоординированного и всестороннего подхода", - отметили в Вашингтоне.

Напомним, Белый дом и Кремль подтвердили проведение разговора лидеров США и России в формате видеовстречи 7 декабря.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Кремль предупредили о болезненных санкциях, которые до сих пор не применялись, если РФ решится на новую агрессию против Украины.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в случае вторжения России обсуждается жесткий набор мер, вплоть до отключения платежной системы SWIFT.

О том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от "ЕвроПравды".

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