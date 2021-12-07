В Германии поддельный ковид-сертификат спровоцировал убийство в семье

В субботу 4 декабря полиция в городе Зенциг, в федеральной земле Брандебург, нашла мертвыми пятерых членов семьи - супругов и троих детей - в их собственном доме. Из предсмертной записки мужчины следует, что поводом для трагедии стал подделанный ковид-сертификат.

Об этом сообщил Bild, ссылаясь на слова главного прокурора Гернота Бантлеона, пишет "Европейская правда".

В понедельник выяснилось, что сорокалетний Дэвид Р. сам застрелил семью, а затем совершил самоубийство. Он оставил записку на несколько страниц, где рассказывает, что сфальсифицировал сертификат о прививке для своей жены. Об этом узнал работодатель.

Мужчина, как утверждает, испугался, что его накажут тюрьмой и "отберут у него детей". Якобы именно эти обстоятельства спровоцировали его на убийство всей семьи – 40-летней жены и дочерей 4-10 лет, после чего он застрелился сам.

Расследование по делу продолжается.

Напомним, Германия, которая борется с самой масштабной за все время волной эпидемии коронавируса, требует предоставлять ковид-сертификат для доступа к большинству магазинов и заведений и пользования общественным транспортом.

После усиления ограничений, еще не согласованного окончательно, людям, не имеющим прививки и не переболевшим, будет запрещен доступ почти ко всем заведениям, кроме продуктовых магазинов и аптек, негативный тест как пропуск уже не будут признавать. В отдельных районах и федеральных землях такие правила уже действуют.

Кроме того, Бундестаг в начале 2022 года рассмотрит введение обязательной вакцинации.

Сейчас в Германии вакцинировано чуть менее 69% населения, что для Западной Европы является одним из самых низких показателей.

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