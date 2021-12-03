Германия введет новые запреты для непривитых и рассмотрит обязательную вакцинацию

Власти Германии в четверг 2 декабря договорились ввести дополнительные ограничения для невакцинированных от коронавируса жителей.

Решение приняли во время встречи уходящий канцлер Ангела Меркель и будущий канцлер Олаф Шольц, а также руководители федеральных земель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой Deutsche Welle.

Невакцинированным людям будет запрещен доступ ко всем предприятиям, кроме продуктовых магазинов и аптек. Магазины, рестораны, музеи, кинотеатры будут допускать только вакцинированных или выздоровевших после болезни.

Частные собрания для непривитых будут ограничены одним домохозяйством. Невакцинированные также должны будут сдавать дополнительные тесты.

Ночные клубы, музыкальные заведения будут закрыты в районах, где заболеваемость достигает показателя 350 на 100 тысяч населения.

На футбольные стадионы будут допускать не более 15 000 зрителей. На закрытые спортивные объекты - не более 5000 человек.

В школах возвращается требование носить защитные маски.

Новые меры вступят в силу после одобрения депутатами, вероятно, в ближайшие дни.

Кроме того, Бундестаг рассмотрит введение обязательной вакцинации в начале 2022 года. Меркель сообщила, что комитету по этике будет предложено разработать закон об обязательной вакцинации, а Бундестаг обсудит и проголосует этот вопрос в начале нового года.

Шольц, которого, как ожидается, объявят новым канцлером Германии на следующей неделе, сказал, что вакцинация - это "способ выхода из этого кризиса", и "если бы у нас был более высокий уровень вакцинации, мы бы не обсуждали это сейчас".

Чуть менее 69% населения Германии полностью вакцинированы – это один из самых низких показателей в Западной Европе.

В Германии наблюдается рекордная вспышка случаев коронавируса. Ученые и эксперты по здравоохранению критикуют правительство за слишком поздние меры. Вирусологи утверждают, что большая часть этой вспышки связана с сопротивлением вакцинации и скептицизмом значительной части общества.

Продолжающаяся волна эпидемии спровоцировала в стране ожесточенные дебаты о возможности введения обязательной вакцинации от коронавируса, как планирует соседняя Австрия.

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