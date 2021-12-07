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У Німеччині підроблений ковід-сертифікат призвів до вбивства у родині

Вівторок, 7 грудня 2021, 19:04

У суботу поліція в місті Зенціг, у федеральній землі Брандебург, знайшла мертвими п’ятьох членів родини - подружжя і трьох дітей - у їхньому власному будинку. З передсмертної записки чоловіка з’ясувалося, що приводом для трагедії став підроблений ковід-сертифікат.

Про це повідомив Bild, посилаючись на слова головного прокурора Гернота Бантлеона, пише "Європейська правда". 

У понеділок з’ясувалося, що сорокарічний Девід Р. сам застрелив родину, а потім скоїв самогубство. Він залишив записку на кілька сторінок, де розповідає, що сфальсифікував сертифікат про щеплення для своєї дружини. Про це дізнався роботодавець.

Чоловік, як стверджує, злякався, що його ув’язнять і "відберуть у нього дітей". Нібито саме ці обставини спровокували чоловіка на вбивство всієї родини - 40-річної дружини і доньок віком 4-10 років, після чого він застрелився сам.

Розслідування у справі триває. 

Нагадаємо, Німеччина, що проходить наймасштабнішу хвилю епідемії коронавірусу, вимагає надавати ковід-сертифікат для доступу до більшості магазинів і закладів та користування громадським транспортом. 

Після нових посилень обмежень, які ще не погодили остаточно, людям, які не мають щеплення і не перехворіли, буде заборонений доступ майже до всіх закладів, крім продуктових магазинів та аптек, негативний тест як перепустку вже не визнаватимуть. В окремих районах та федеральних землях такі правила вже діють.

Крім того, Бундестаг розгляне запровадження обов'язкової вакцинації на початку 2022 року.

Зараз у Німеччині вакциновані трохи менше 69% населення, що для Західної Європи є одним з найнижчих показників.  

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Німеччина Коронавірус інциденти
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