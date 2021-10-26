Свидетель из Украины узнал обвиняемого в убийстве чеченского командира в Берлине

Свидетель из Украины на заседании суда в Берлине во вторник, 26 октября, опознал россиянина, обвиняемого в убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили как мужа сестры его жены по имени Вадим Николаевич К.

Об этом сообщил корреспондент DW из зала суда, пишет "Европейская правда".

Свидетель, 55-летний предприниматель из Харькова по имени Александр, в конце июля уже давал показания в берлинском суде по делу об убийстве Хангошвили, но тогда он заявил, что не уверен в том, что перед ним его родственник.

Он избежал прямого ответа на вопрос, узнал ли он своего родственника в подсудимом, сказав тогда, что его родственник выглядел спортивнее. Да и виделись они, по его словам, только дважды, причем оба раза – десять лет назад.

Через три недели после этого Александр заявил в интервью журналу Der Spiegel, что он сказал в суде неправду – якобы из-за опасений за собственную безопасность.

Он также заявил, что действительно узнал своего родственника и, более того, тот в разговоре с ним чуть ли не намекал на личном знакомстве с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметили в своей статье журналисты Der Spiegel, непонятно, готовил ли кто-то Александра к тому, чтобы он изменил свои показания, и заявил, что знает подсудимого.

Гражданин Грузии, этнический чеченец Зелимхан Хангошвили, был застрелен в берлинском парке 23 августа 2019 года. Он был объявлен Россией в розыск по обвинению в терроризме.

Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.

Вероятный убийца Хангошвили был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом по имени Вадим Соколов. По данным портала The Insider, "Вадим Соколов" – это на самом деле связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.