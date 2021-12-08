Румыния ослабит ограничения на Рождество и Новый год

Правительство Румынии обсуждает ослабление ограничений на период новогодних и рождественских праздников, а также планирует усилить правила въезда через вариант "Омикрон".

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Среди предложений, которые будет обсуждать правительство, – отмена ночного комендантского часа для невакцинированных и разрешение посещать торговые центры и гостиницы тем, кто имеет негативные тесты, а не только для вакцинированных и выздоровевших.

Маски больше не будут обязательными на улице, за исключением мест скопления людей. Магазины и рестораны будут работать до 22:00, в то время как сейчас - до 21:00. Однако это требование не будет применяться 24, 25 и 31 декабря и 1 января.

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям внес предложения, которые будут обсуждены и приняты на заседании правительства, запланированном на среду.

Правительство также рассмотрит новые правила поездок, в частности, обязательный карантин для людей, которые не вакцинированы или выздоровели и прибывают из стран ЕС, отнесенных к красному списку.

Люди с отрицательным ПЦР-тестом по прибытии в Румынию будут оставаться на карантине всего 10 дней, по сравнению с 14 днями для лиц, которые не предоставят результат теста, а вакцинированным и тем, кто выздоровел, не придется находиться на карантине. Путешественники из третьих стран должны будут дать отрицательный результат ПЦР-тесту, даже если они вакцинированы или поправились во избежание карантина.

Ранее сообщалось, что Румыния ввела карантинный режим на 14 дней для прибывших из Украины невакцинированных путешественников.

После подтверждения первых двух случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон" в Румынии власти страны объявили о ряде мер с целью ограничить его распространение.

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