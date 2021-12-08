Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Румыния ослабит ограничения на Рождество и Новый год

Среда, 8 декабря 2021, 10:53

Правительство Румынии обсуждает ослабление ограничений на период новогодних и рождественских праздников, а также планирует усилить правила въезда через вариант "Омикрон".

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Среди предложений, которые будет обсуждать правительство, – отмена ночного комендантского часа для невакцинированных и разрешение посещать торговые центры и гостиницы тем, кто имеет негативные тесты, а не только для вакцинированных и выздоровевших.

Маски больше не будут обязательными на улице, за исключением мест скопления людей. Магазины и рестораны будут работать до 22:00, в то время как сейчас - до 21:00. Однако это требование не будет применяться 24, 25 и 31 декабря и 1 января.

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям внес предложения, которые будут обсуждены и приняты на заседании правительства, запланированном на среду.

Правительство также рассмотрит новые правила поездок, в частности, обязательный карантин для людей, которые не вакцинированы или выздоровели и прибывают из стран ЕС, отнесенных к красному списку.

Люди с отрицательным ПЦР-тестом по прибытии в Румынию будут оставаться на карантине всего 10 дней, по сравнению с 14 днями для лиц, которые не предоставят результат теста, а вакцинированным и тем, кто выздоровел, не придется находиться на карантине. Путешественники из третьих стран должны будут дать отрицательный результат ПЦР-тесту, даже если они вакцинированы или поправились во избежание карантина.

Ранее сообщалось, что Румыния ввела карантинный режим на 14 дней для прибывших из Украины невакцинированных путешественников.

После подтверждения первых двух случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон" в Румынии власти страны объявили о ряде мер с целью ограничить его распространение.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Румыния Карантин Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Несколько дней на размышления для Путина: детали договоренности президентов США и РФ

Какими были результаты последнего разговора президентов США и РФ? Действительно ли Джо Байден отверг все требования Владимира Путина? (укр.)
8 декабря 2021 — Европейская правда

Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски для Украины

Приведет ли новая встреча президентов США и РФ к деэскалации?
7 декабря 2021 — Европейская правда

Новое требование Путина: что стало главным на переговорах лидеров США и РФ

Создание мифов и доведение их до уровня почти что религии – одна из определяющих особенностей России. Похоже, именно это происходит и сейчас в вопросах Украины и НАТО (укр.)
7 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда