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Скандал в Германии: неонациста похоронили в еврейской могиле

Среда, 13 октября 2021, 09:18

Руководство кладбища близ Берлина заявило, что сделало "ужасную ошибку", позволив похоронить прах известного отрицателя Холокоста в могиле музыковеда еврейского происхождения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

48-летний активист-неонацист Генри Хафенмаер был похоронен в минувшую пятницу на юго-западном кладбище Штансдорф в Бранденбурге. На церемонии присутствовали известные правые экстремисты, в том числе Хорст Малер, один из основателей неонацистской организации Baader-Meinhof.

 

Перед своей смертью из-за болезни в августе Хафенмаер получил статус "мученика" в немецких правоэкстремистских кругах после того, как был приговорен к тюремному заключению за серию антисемитских писем в государственные учреждения, в которых Холокост описывался как "ложь".

Фотографии захоронения показывают, что урна Хафенмаера была похоронена на участке захоронения перед надгробием еврейского ученого Макса Фридлендера, певца и музыковеда прусского происхождения, умершего от инсульта в Берлине в 1934 году.

При погребении надгробие Фридлендера было покрыто черной тканью и табличкой с именем Хафенмаера и цитатой из Иоанна 8:32: "И познаете истину, и истина сделает вас свободными".

Евангельская церковь в Берлине-Бранденбурге, которая управляет кладбищем площадью 200 гектаров, заявила, что захоронение было восстановлено для новых захоронений, а останки Фридлендера кремировали, что является обычной практикой с местами захоронения, аренда которых не может быть возобновлена ​​после "периода покоя" от 10 до 20 лет.

Однако надгробие Фридлендера осталось стоять, так как внесено в список памятников.

Руководство кладбища заявило, что отклонило первоначальный запрос адвоката неонацистов о расположении захоронения в более центральной части из-за опасений, что оно может стать местом сбора правых экстремистов.

Следующий запрос о похоронах Хафенмаера на месте бывшей могилы Фридлендера был удоволетворен на основе принципа, что каждый человек имеет "право на последнее место упокоения", а также потому, что в реестре кладбища музыкант и ученый числятся протестантом на момент смерти.

Однако церковь признала, что неверно оценила ситуацию, и собирается переместить урну с прахом неонациста в другое место.

Офицер Берлина по антисемитизму Самуэль Зальцборн во вторник подал заявление о возбуждении уголовного дела. "Очевидно, что правые экстремисты сознательно выбрали еврейскую могилу, чтобы нарушить вечный мир через захоронение отрицателя Холокоста", - сказал он.

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