ЕС не запустит в 2022 году обязательную оплату 7 евро за поездки по безвизу (ETIAS)

Евросоюз отложил на конец 2022 года запуск системы ETIAS, которая требует от путешественников из безвизовых стран платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок. Это означает, что оплата не станет обязательной для граждан Украины до 2023 года.

Это следует из документов профильного агентства ЕС EU-LISA, которые есть в распоряжении "Европейской правды".

После запуска и после переходного периода въезд украинцев в ЕС по биометрическому паспорту будет возможен только при предварительной регистрации (авторизации) в новой системе. Авторизация будет платной (стоит 7 евро) и будет действовать 3 года, во время которых повторная регистрация для поездок не требуется.

В ЕС подчеркивают, что регистрация не является аналогом визы, поскольку не требует подтверждения цели въезда или предоставления сопроводительных документов (подтверждения доходов, статуса и т.п.). Кроме того, авторизация не требует посещения визовых центром, проходит онлайн и в подавляющем большинстве случаев будет предоставлена ​​автоматически, в течение считанных секунд или минут.

Заявитель должен заполнить анкету-опросник. Еврокомиссия оценивает время, необходимое для первого заполнения анкеты, в 20 минут. Данные, предоставленные путешественником, будут сверяться с данными в базах ЕС для проверки того, не превысило ли лицо время пребывания в ЕС, не совершало ли преступлений на территории ЕС, нет ли других специфических запретов на въезд и т.д.

Как сообщала ранее "Европейская правда", Евросоюз еще в 2016 году принял принципиальное решение об изменении порядка пропуска через границу граждан тех государств, которые имеют право безвизового въезда в ЕС. В 2018 Европарламент утвердил законодательство, устанавливавшее параметры новой системы, получившей название ETIAS (European Travel Information and Authorisation System).

Впрочем, сроки запуска системы несколько раз переносили, в том числе из-за необходимости дополнительного финансирования и в утверждении технического законодательства, которое приняли только в 2021 году. Тогда в Брюсселе ожидали, что систему ETIAS можно будет запустить с начала 2022 года, но дату снова пришлось перенести.

Ни 1 января, ни в начале года ETIAS не будет доступен. Впрочем, в профильном агентстве не намерены откладывать его запуск на следующий год. Есть политическое решение о том, что система должна технически работать в 2022 году, заявляют в профильном агентстве ЕС, отмечая, что соблюдение этого дедлайна будет "вызовом".

В "едином программном документе на 2022-2024 годы" агентства EU-LISA установлен плановый срок запуска ETIAS на декабрь 2022 года.

В феврале-2022 должен появиться веб-сайт системы ETIAS. В июне должна заработать Entry-Exit System – единая электронная система регистрации въезда и выезда в Шенгенскую зону, которая является обязательной для запуска ETIAS. Также должны пройти кадровые конкурсы и укомплектован штат, который будет обрабатывать запросы на авторизацию.

Впрочем, законодательство ЕС требует, чтобы минимум полгода регистрация в системе была добровольной, причем этот срок может быть продлен. Таким образом, платная регистрация поездок в ЕС для украинцев не станет обязательной в этом году.

Более подробно о том, как будет работать система ETIAS, смотрите в видео на канале ЕвроПравды или читайте в статье, которую мы публиковали в прошлом году, после принятия окончательных законодательных решений ЕС: "Новые правила безвиза: как украинцев будут пускать в ЕС с 2022 года".