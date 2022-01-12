В Болгарии протестовали против ковид-ограничений с виселицей и попыткой штурма парламента

В центре Софии в среду 12 января по призыву одной из политсил собрался многотысячный протест против применения ковид-сертификатов и других ограничений для борьбы с распространением коронавируса. В этот же день страна зарегистрировала очередной рекорд заражений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BGNES и болгарская служба "Радио Свобода".

Протест организовала правая партия "Възраждане". Её лидер Костадин Костадинов ранее заявил с трибуны парламента, что "если правительство не захочет проявить понимание, то получит революцию".

Партия высказывается против вакцинации, называя это "экспериментами над людьми", применения ковид-сертификатов и других ограничений, продвигая идею, что Covid-19 не более опасный, чем обычный грипп.

Многих протестующих подвезли в Софию из других городов, журналисты сфотографировали недалеко от парламента большое количество автобусов.

Демонстранты подошли к зданию парламента с плакатами против вакцинации, ограничений, "тирании" и "медицинского фашизма", "чипизации" и технологии связи 5G. На площади построили бутафорную виселицу и сцену для выступлений.

Организаторы потребовали, чтобы кто-то из парламентариев вышел к ним для переговоров, несмотря на то, что в здании почти никого не было.

Фото: BGNES

Несколько раз ситуация обострялась, когда люди попытались прорваться в здание парламента. Полиция оттесняла их и выхватывала самых активных. Пять правоохранителей из-за полученных повреждений нуждались в медицинской помощи. Полиция при этом не применяла никаких спецсредств.

Протестующие впоследствии направились к зданию правительства, затем – к министерству здравоохранения, где требовали разговора с министром и якобы добились его.

Премьер-министр Кирилл Петков пригласил представителей оргкомитета на разговор в пятницу, сказав, что вышел бы к протестующим и в этот день, если бы не находился на карантине.

В то же время спикер правительства Лена Бориславова объявила, что правительство готовит новый план противодействия эпидемии, но закрытие компаний и другие жесткие ограничения рассматривают лишь как крайнюю меру.

За последние сутки Болгария с населением около 7 млн ​​человек зарегистрировала новый рекорд заражений коронавирусом – 7062 случая.

Болгария также – первая с конца в ЕС по охвату вакцинацией от коронавируса. За более чем год кампании привилось менее 30% взрослого населения.

Партия Костадинова по итогам ноябрьских выборов получила в парламенте 13 мест и имеет самую маленькую фракцию среди 240 депутатов.