У Болгарії протестували проти ковід-обмежень з шибеницею і спробою штурму парламенту

У центрі Софії в середу 12 січня за закликом однієї з політсил зібрався багатотисячний протест проти застосування ковід-сертифікатів та інших обмежень для боротьби з поширенням коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BGNES та болгарська служба "Радіо Свобода".

Протест організувала права партія „Възраждане", її лідер Костядин Костадинов раніше заявив, що "якщо уряд не проявить розуміння, то отримає революцію".

Партія висловлюється проти вакцинації, називаючи це "експериментами над людьми", застосування ковід-сертифікатів та інших обмежень, просуваючи ідею, що Covid-19 не більш небезпечний, ніж звичайний грип.

Багатьох протестувальників підвезли до Софії з інших міст, журналісти сфотографували неподалік від парламенту велику кількість автобусів.

Демонстранти підійшли до будівлі парламенту з плакатами проти вакцинації, обмежень, "тиранії" і "медичного фашизму", "чіпізації" і технології зв’язку 5G. На площі спорудили бутафорну шибеницю та сцену для промов.

Організатори вимагали, щоб хтось із парламентарів вийшов до них для перемовин, попри те, що в будівлі на цей час майже нікого не було.

Фото: BGNES

Кілька разів ситуація загострювалась, коли люди спробували прориватись у будівлю парламенту. Поліція відтісняла їх і вихоплювала найактивніших. П’ять правоохоронців через отримані ушкодження потребували медичної допомоги. Поліція при цьому не застосовувала ніяких спецзасобів.

Протестувальники згодом рушили до будівлі уряду, потім - до міністерства охорони здоров’я, де вимагали розмови з міністеркою і нібито добилися її.

Прем’єр-міністр Кирил Петков запросив представників оргкомітету на розмову у п’ятницю, сказавши, що вийшов би до протестувальників і цього дня, якби не перебував на карантині.

У той же час речниця уряду Лена Бориславова оголосила, що уряд готує новий план протидії епідемії, але закриття компаній та інші жорсткі обмеження розглядають лише як крайній захід.

За минулу добу Болгарія з населенням близько 7 млн осіб зареєструвала новий рекорд заражень коронавірусом - 7062 випадки.

Болгарія також - перша з кінця у ЄС за охопленням вакцинацією від коронавірусу. За понад рік кампанії щепилися менше 30% дорослого населення.

Партія Костадинова за підсумками листопадових виборів отримала у парламенті 13 місць і має найменшу фракцію серед 240 депутатів.