В Болгарии протестовали против ковидных сертификатов для посещения ресторанов и кино

Сотни протестующих против принудительной вакцинации вышли на демонстрацию в среду в Софии, чтобы выступить против требования сделать "зеленый сертификат" обязательным для доступа в рестораны, театры и торговые центры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Министерство здравоохранения Болгарии объявило об этом шаге во вторник с целью замедлить рост инфекций и смертей в стране с самым низким уровнем вакцинации в Евросоюзе.

Это решение вызвало неодобрение со стороны бизнеса и некоторых политиков, которые ожидают третьих парламентских выборов в Болгарии в этом году 14 ноября.

В то время, как некоторые владельцы ресторанов, а также менеджеры гостиниц и театров заявили, что будут бойкотировать эти меры, сотни болгар поспешили в центры вакцинации, чтобы получить сертификат.

Протестующие заявили, что этот шаг нарушает их права, а вакцинация должна быть добровольной. Демонстрации прошли в нескольких других городах балканской страны.

Многие аналитики объясняют низкий уровень вакцинации дезинформацией и противоречивыми сообщениями политиков и экспертов в условиях политического кризиса, а также недоверием к власти.

Согласно новым правилам, которые начнут действовать в четверг, доступ в бары, тренажерные залы, гостиницы и другие закрытые общественные места будет разрешен только людям, у которых есть "зеленый сертификат", удостоверяющий вакцинацию, отрицательный тест или то, что человек вылечился от вируса.

Только 24% взрослых вакцинированы в Болгарии.