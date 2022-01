В Конгрессе США внесли еще один проект по усилению поддержки Украины и санкций против СП2

Ряд депутатов-республиканцев из Палаты представителей Конгресса США выступили с законопроектом об усилении поддержки Украины и санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении соавторов проекта, пишет "Европейская правда".

Среди инициаторов проекта Guaranteeing Ukrainian Autonomy by Reinforcing its Defense (GUARD) – республиканцы Майкл МакКоул из комитета иностранных дел, Майк Роджерс из комитета вооруженных сил, Майк Тернер из комитета по разведке, республиканка Элиз Стефаник.

"Этот проект обеспечит, что Украина получит военную и дипломатическую поддержку, необходимую ей в связи с дестабилизирующим наращиванием Россией сил у ее границ. Проект также предусматривает привлечение Владимира Путина к ответственности за агрессию путем немедленного наложения санкций на "Северный поток-2", чтобы он даже не был введен в эксплуатацию", – отмечают они.

Проект предусматривает значительное и быстрое увеличение военной поддержки для Украины, включая финансирование на оружие и военную подготовку; определение Украины страной "НАТО плюс", чтобы обеспечить оперативное рассмотрение вопросов о продаже ряда американских оборонных товаров и услуг; ужесточение точечных санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Предлагают также установить больший надзор Конгресса за политикой администрации Байдена по санкциям против России, в частности, предоставить Конгрессу право вето на сворачивание широкого спектра санкций против РФ, в том числе по СП2 и апрельскому приказу Байдена о введении санкций (Blocking Property With Respect To Specified Harmful Activities of The Government of The Russian Federation).

Также предлагается подчеркнуть неизменность решения Бухарестского саммита НАТО о том, что Украина и Грузия в будущем могут стать членами Альянса; отвергнуть требования России по запрету размещения определенных видов вооружения в Европе; призвать ускорить представление кандидатуры на посла в Украине и другое.

Это "дублирующий" проект для возможного ускорения процедуры принятия в двух палатах. В Сенат проект Guaranteeing Ukraine's Autonomy by Reinforcing its Defense Act был внесен в середине декабря.