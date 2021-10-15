Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Евросоюз осудил российскую перепись населения в оккупированном Крыму

Пятница, 15 октября 2021, 15:27

ЕС осудил решение России провести перепись населения на территории временно оккупированого ней Крыма и города Севастополя, а также начало очередной призывной кампании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном 15 октября заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

"Эти действия являются попыткой узаконить незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении.

Европейский Союз призвал Россию прекратить все нарушения международного права и международного гуманитарного права на Крымском полуострове.

"Европейский Союз будет продолжать работать над мирным прекращением незаконной аннексии полуострова Россией, как было подтверждено на первом саммите Международной крымской платформы 23 августа. Европейский Союз будет продолжать проводить политику непризнания", - добавил пресс-секретарь.

Ранее МИД Украины осудил проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированного Крыма.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Крым Россия
powered by lun.ua

Статьи

Арест в прямом эфире: куда заведет Молдову новое противостояние

После долгого затишья в Кишинев вернулись протесты. Арест генпрокурора дал возможность пророссийской оппозиции пойти в контрнаступление (укр.)
15 октября 2021 — Артем Филипенко, для Европейской правды

Не только "открытое небо": 12 важных договоренностей саммита Украина-ЕС

Можно говорить об изменении отношения к Соглашению об ассоциации со стороны ЕС. По обновлению СА есть несколько новостей, и все они позитивные... (укр.)
13 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

ИГИЛ сближает: зачем Запад пошел на первые контакты с правительством "Талибана"

США и ЕС уже пошли на первые контакты с новым правительством Афганистана, сформированным движением "Талибан". Означает ли это его скорое международное признание? (укр.)
13 октября 2021 — Сергей Данилов, для Европейской правды