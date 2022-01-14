Северная Корея провела испытания ракет в третий раз за 10 дней

Северная Корея в пятницу провела испытательный пуск двух баллистических ракет малой дальности.

Об этом пишет DPA, сообщает "Европейская правда".

Запуски произошли после того, как Министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило США в "провокации" за введение дополнительных санкций против Пхеньяна.

Испытание стало третьим, проведенным Северной Кореей за 10 дней. Совет национальной безопасности Южной Кореи выразил "глубокое сожаление" по поводу продолжающихся ракетных пусков Северной Кореи.

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе обвинило Северную Корею в дестабилизации региона с помощью своей "незаконной программы вооружений" и заявило, что оно также считает, что в последнем испытании участвовали баллистические ракеты.

Южнокорейские власти считают, что ракеты были запущены на северо-западе Северной Кореи, недалеко от границы с Китаем, и пролетели около 430 километров над Японским морем.

Ракеты предположительно были выпущены по заранее определенной цели на необитаемом северокорейском острове.

В последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания, которые, как она утверждала, были гиперзвуковыми ракетами, 5 января и еще раз во вторник. Гиперзвуковое оружие трудно перехватить из-за его высокой скорости и маневренности.

Резолюции ООН запрещают Северной Корее испытывать баллистические ракеты, которые в зависимости от конструкции могут нести и ядерную боеголовку.