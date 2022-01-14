Північна Корея провела випробування ракет втретє за 10 днів

Північна Корея в п'ятницю здійснила випробувальний пуск двох балістичних ракет малої дальності.

Про це пише DPA, повідомляє "Європейська правда".

Запуски відбулися після того, як Міністерство закордонних справ Північної Кореї звинуватило США у "провокації" за введення додаткових санкцій проти Пхеньяну.

Випробування стало третім, проведеним Північною Кореєю за 10 днів. Рада національної безпеки Південної Кореї висловила "глибокий жаль" з приводу ракетних пусків Північної Кореї.

Командування США в Індо-Тихоокеанському регіоні звинуватило Північну Корею у дестабілізації регіону за допомогою своєї "незаконної програми озброєнь" і заявило, що воно також вважає, що в останньому випробуванні були задіяні балістичні ракети.

Південнокорейська влада вважає, що ракети були запущені на північному заході Північної Кореї, неподалік кордону з Китаєм, і пролетіли близько 430 кілометрів над Японським морем.

Ракети імовірно були випущені за наперед визначеною метою на безлюдному північнокорейському острові.

Востаннє Північна Корея проводила ракетні випробування, які, як вона стверджувала, були гіперзвуковими ракетами, 5 січня та ще раз у вівторок. Гіперзвукову зброю важко перехопити через її високу швидкість і маневреність.

Резолюції ООН забороняють Північній Кореї зазнавати балістичних ракет, які в залежності від конструкції можуть нести і ядерну боєголовку.