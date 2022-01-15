Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Посол при НАТО: угроза нападения РФ не упала, несмотря на ее проигрыш в Альянсе

Суббота, 15 января 2022, 13:36

Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко утверждает, что угроза нападения России не уменьшилась после того, как в Альянсе ответили отказом на ультимативные требования Москвы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в интервью Голосу Америки.

"Диалог был тяжелым, но диалог был важен, чтобы понять позиции и требования РФ. Меня радует, что все делегации высказались в поддержку Украины и все единогласно отказались обсуждать ультимативные требования РФ, особенно в отношении перспектив расширения" - сказала Галибаренко.

Однако, по ее словам, подобная позиция союзников не означает, что угроза нападения РФ уменьшилась.

"Как рассказали нам союзники, к сожалению, на призывы к РФ совершить деэскалацию конфликта вокруг Украины российская делегация никоим образом не отреагировала. Поэтому я скажу четко: хочешь миру готовься к войне. Надо быть готовыми продолжить и дипломатические усилия, но также понимать, что Россия может выбрать путь вооруженного конфликта" - отметила посол.

"Россияне понимают, что наше сотрудничество с НАТО продвигается и является практическим, и я думаю, что рано или поздно мы придем к конечной цели, той, которая была закреплена на Бухарестском саммите и обычно это пугает руководство РФ" - добавила Галибаренко.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Украина-НАТО Россия

Статьи

Худший из принцев: как сын Елизаветы II подставил британскую монархию

Британскую королевскую семью сотряс еще один скандал. Однако теперь Букингемскому дворцу пришлось пойти на беспрецедентные меры.
14 января 2022 — Владимир Куренной, для Европейской правды

Похмелье для премьера: как нарушение карантина может стоить должности Борису Джонсону

Из-за скандалов, связанных с нарушением карантина, Борис Джонсон сейчас ближе к отставке, чем когда-либо с момента своего назначения на премьерский пост (укр.)
14 января 2022 — Егор Брайлян, для Европейской правды

В НАТО сказали "нет": что уже изменили и к чему приведут переговоры Запада с РФ

Альянс оказался не готов идти на уступки. По сути, есть только одна договоренность, которой достигли НАТО, США и РФ за два дня переговоров.
13 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда