Посол при НАТО: угроза нападения РФ не упала, несмотря на ее проигрыш в Альянсе

Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко утверждает, что угроза нападения России не уменьшилась после того, как в Альянсе ответили отказом на ультимативные требования Москвы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в интервью Голосу Америки.

"Диалог был тяжелым, но диалог был важен, чтобы понять позиции и требования РФ. Меня радует, что все делегации высказались в поддержку Украины и все единогласно отказались обсуждать ультимативные требования РФ, особенно в отношении перспектив расширения" - сказала Галибаренко.

Однако, по ее словам, подобная позиция союзников не означает, что угроза нападения РФ уменьшилась.

"Как рассказали нам союзники, к сожалению, на призывы к РФ совершить деэскалацию конфликта вокруг Украины российская делегация никоим образом не отреагировала. Поэтому я скажу четко: хочешь миру готовься к войне. Надо быть готовыми продолжить и дипломатические усилия, но также понимать, что Россия может выбрать путь вооруженного конфликта" - отметила посол.

"Россияне понимают, что наше сотрудничество с НАТО продвигается и является практическим, и я думаю, что рано или поздно мы придем к конечной цели, той, которая была закреплена на Бухарестском саммите и обычно это пугает руководство РФ" - добавила Галибаренко.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

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