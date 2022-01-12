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НАТО отказал России в выполнении требований относительно Украины и присутствия на Востоке Европы

Среда, 12 января 2022, 15:44

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства Альянса отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг заявил после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе в среду.

По его словам, Россия на встрече подняла предложения, которые она опубликовала в декабре, относительно ее ультиматумов в сфере безопасности.

Встреча России и НАТО завершилась в Брюсселе, длилась 4 часа

"Они включают требования не принимать никаких новых членов в НАТО и вывести силы с территорий восточных союзников. Союзники, со своей стороны, подтвердили свою политику открытых дверей и право каждого государства выбирать собственные договоренности", - заявил Йенс Столтенберг.

По его словам, союзники подтвердили, что они не позволят лишить их возможности защищать друг друга, в частности, это касается присутствия войск НАТО в восточной части Альянса.

В то же время Россия и НАТО выразили готовность к диалогу и изучению возможности проведения следующих встреч, сказал генсек.

Чего пытается достичь РФ своими требованиями к НАТО и США

Столтенберг отметил, что союзники готовы рассмотреть конкретные предложения по поиску конструктивных решений.

Как сообщалось, замгоссекретаря США Венди Шерман, возглавляющая американскую делегацию на переговорах, отметила после встречи, что заявила о суверенном праве каждой страны выбирать свой путь.

Подробнее об итогах заседания смотрите в видео ЕвроПравды: Встреча Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе.

О подготовке ко встрече смотрите в видео Первая встреча НАТО-РФ за годы. Готов ли Альянс к шантажу Путина?

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Россия Украина-НАТО Столтенберг

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