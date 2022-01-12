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В РФ заявили, что не пойдут на компромисс c НАТО: "свободы выбора нет в международных отношениях"

Среда, 12 января 2022, 20:38

Россия не собирается идти на компромиссы относительно своих требований о прекращении политики открытых дверей НАТО и предоставления юридических гарантий дальнейшего непродвижения Альянса на восток.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Этот элемент должен присутствовать, это абсолютный императив… Мы ни о каких компромиссах не говорим", - сказал Грушко.

"Часто говорят, что это свобода выбора, но свобода выбора не существует в международных отношениях в том плане, как ее понимают наши натовские партнеры. Потому что свобода выбора на пути осуществления своей безопасности не должна осуществляться таким образом, чтобы ущемлять законные интересы безопасности других. А членство в военных союзах должно учитывать интересы безопасности других, это прямые требования международных обязательств во многих документах", - добавил он.

"Такая попытка НАТО толковать принцип неделимости безопасности как распространяющийся только на стран-членов для нас абсолютно неприемлем. И этот принцип, если он так толкуется, будет создавать дополнительные риски… Мы ни о каких компромиссах не говорим", - добавил он.

Напомним, государства Альянса отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

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Россия Альянс

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