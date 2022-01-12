В Германии впервые с 1946 года зафиксировали более миллиона смертей в год

Впервые со времени создания Федеративной Республики Германия количество смертей за год превысило миллион – причиной такого количества умерших является не только пандемия коронавируса, но и старение населения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации Tagesspiegel.

Более миллиона смертей за один год в послевоенный период в нынешней Германии было зафиксировано в 1946 году. Тогда их количество составляло 1 001 600.

Хотя высокое количество смертей объясняли тяжелыми условиями жизни тех времен, сегодня, по данным статистического ведомства, причиной, прежде всего, является увеличение населения и больший процент пожилых людей.

В то же время в прошлом году умерло 1 016 899 человек. По сравнению с первым годом пандемии коронавируса (2020 г.) количество смертей возросло на 3%, или на 31 327.

Старение населения частично объясняет тенденцию роста, поскольку одновременно увеличивается ожидаемая продолжительность жизни.

Вместе с тем, к пандемии количество смертей выросло в среднем на 1-2% ежегодно. Ситуация изменилась с началом коронавирусного кризиса: уже в 2020 году количество смертей выросло на 5% по сравнению с 2019 годом до пандемии, а в 2021 году – на 8% по сравнению с 2019 годом.

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