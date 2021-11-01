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Премьер Северной Македонии объявил об отставке

Понедельник, 1 ноября 2021, 08:13

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев объявил поздно в воскресенье, что уйдет в отставку как глава правительства, так и лидер правящего Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) после того, как его левоцентристская партия потерпела поражение на местных выборах.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Politico.

Консервативная оппозиционная группа ВМРО-ДПМНЕ заявила о победе в большинстве муниципальных округов во втором туре в воскресенье. Перед выборами Заев заявил, что уйдет в отставку, если СДСМ проиграет второй тур в столице Скопье. По предварительным данным, независимый кандидат Данела Арсовская, поддерживаемая как ВМРО-ДПМНЕ, так и албанской оппозицией, побеждает кандидата от СДСМ в Скопье с поддержкой 55,3%.

"Я беру на себя ответственность за подобные события. Я ухожу в отставку с поста премьер-министра и президента партии", – сказал Заев на пресс-конференции.

Однако Заев сказал, что его отставка не означает досрочных выборов: по закону, коалиционное правительство может договориться о выборе другого премьер-министра и сформировать правительство без нового голосования. Он добавил, что останется в должности временного премьера.

СДСМ Заева одержала победу на национальных выборах 2020 года и удерживает незначительное преимущество в парламенте со своими союзниками – 62 из 120 депутатов.

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Северная Македония
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