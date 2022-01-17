Глава МИД Германии в Киеве заявила о немецкой ответственности перед Украиной

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев заявила, что Германия несет ответственность перед Украиной в связи со страданиями, которые в прошлом пережили украинцы.

Об этом Бербок сказала в понедельник на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Бербок говорила о 30-летии дипломатических отношений между двумя странами и отметила, что Германия стала первой страной, открывшей свое посольство в Украине. Она сказала, что обеим странам было бы хорошо развивать не только отношения на дипломатическом уровне, но и отношения между гражданами.

"Это касается также нашей немецкой ответственности. Мы, Германия, принесли так много страданий вашей стране, на вашей территории, и потому связаны вечной дружбой и солидарностью", - сказала Бербок.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что на встрече оба министра обсудили общую историческую память.

"Здесь много работы, и эта работа, по нашему убеждению, должна происходить на равноправных началах, в духе общего уважения друг к другу", - сказал он.

Напомним, в декабре глава МИД Германии Анналена Бербок признала, что покаяние за военные преступления против украинцев недостаточно присутствует в немецком историческом сознании.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник не раз критиковал немецкую политику памяти в связи с преступлениями нацизма.

В июне Мельник бойкотировал памятное мероприятие с участием президента Германии в немецко-российском музее "Берлин-Карлсгорст".

В январе посол подверг критике Берлин за мемориал польским жертвам нацизма, но не украинцам.

В 2020 году Мельник призвал к пересмотру немецких школьных программ по истории, поскольку в них отсутствует информация об исторической ответственности Германии перед Украиной.

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