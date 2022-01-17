Глава МЗС Німеччини у Києві заявила про німецьку відповідальність перед Україною

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва заявила, що Німеччина несе відповідальність перед Україною у зв’язку зі стражданнями, які в минулому пережила українська держава.

Про це Бербок сказала у понеділок на брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Бербок говорила про 30-річчя дипломатичних відносин між двома країнами та відзначила, що Німеччина стала першою країною, яка відкрила своє посольство в Україні. Вона сказала, що обом державам було б добре розвивати не лише відносини на дипломатичному рівні, але й взаємини між громадянами.

‘Це стосується також і нашої німецької відповідальності. Ми, Німеччина, принесли так багато страждань вашій країні, на вашій території, і тому пов’язані вічною дружбою і солідарністю", - сказала Бербок.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що на зустрічі обоє міністрів обговорили спільну історичну пам’ять.

"Тут є багато роботи, і ця робота, на наше переконання, має відбуватися на рівноправних засадах, у дусі спільної поваги один до одного", - сказав він.

Нагадаємо, в грудні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок визнала, що покаяння за воєнні злочини проти українців недостатньо присутнє у німецькій історичній свідомості.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник неодноразово критикував німецьку політику пам’яті у зв’язку зі злочинами нацизму.

У червні Мельник бойкотував пам’ятний захід за участі президента Німеччини в німецько-російському музеї "Берлін-Карлсгорст".

У січні посол розкритикував Берлін за меморіал польським жертвам нацизму, але не українцям.

У 2020 році Мельник закликав до перегляду німецьких шкільних програм з історії, оскільки в них відсутня інформація про історичну відповідальність Німеччини перед Україною.

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