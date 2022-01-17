Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Глава МЗС Німеччини у Києві заявила про німецьку відповідальність перед Україною

Понеділок, 17 січня 2022, 13:54

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва заявила, що Німеччина несе відповідальність перед Україною у зв’язку зі стражданнями, які в минулому пережила українська держава. 

Про це Бербок сказала у понеділок на брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Бербок говорила про 30-річчя дипломатичних відносин між двома країнами та відзначила, що Німеччина стала першою країною, яка відкрила своє посольство в Україні. Вона сказала, що обом державам було б добре розвивати не лише відносини на дипломатичному рівні, але й взаємини між громадянами. 

"Це наша історія": Кулеба відповів на глузливу заяву Лаврова щодо Дня хрещення Русі

‘Це стосується також і нашої німецької відповідальності. Ми,  Німеччина, принесли так багато страждань вашій країні, на вашій території, і тому пов’язані вічною дружбою і солідарністю", - сказала Бербок. 

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що на зустрічі обоє міністрів обговорили спільну історичну пам’ять. 

"Тут є багато роботи, і ця робота, на наше переконання, має відбуватися на рівноправних засадах, у дусі спільної поваги один до одного", - сказав він.

Нагадаємо, в грудні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок визнала, що покаяння за воєнні злочини проти українців недостатньо присутнє у німецькій історичній свідомості.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник неодноразово критикував німецьку політику пам’яті у зв’язку зі злочинами нацизму.

У червні Мельник бойкотував пам’ятний захід за участі президента Німеччини в німецько-російському музеї "Берлін-Карлсгорст". 

У січні посол розкритикував Берлін за меморіал польським жертвам нацизму, але не українцям.

У 2020 році Мельник закликав до перегляду німецьких шкільних програм з історії, оскільки в них відсутня інформація про історичну відповідальність Німеччини перед Україною.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина МЗС

Статті

Більш проєвропейські Нідерланди: які зміни анонсує новий уряд Рютте

Попри збереження старої коаліції, новий уряд Нідерландів обіцяє змінити свій курс щодо поглиблення європейської інтеграції та розширення ЄС.
17 січня 2022 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Настав час змінити політику Берліна щодо РФ: звернення німецьких експертів до уряду

Якщо Берлін обмежуватиметься символічними реакціями на ревізіоністські авантюри РФ – це лише спокушатиме Кремль на нові неприйнятні кроки...
17 січня 2022 — спільний лист 73 профільних німецьких експертів

Найгірший з принців: як син Єлизавети II підставив британську монархію

У британській королівській родині стався ще один скандал. Проте тепер Букінгемському палацу довелося піти на безпрецедентні заходи.
14 січня 2022 — Володимир Куренной, для Європейскої правди