Выборы президента Европарламента: определились четыре кандидата

На пост президента Европейского парламента на вторую половину срока 2019-2024 годов баллотируются четыре кандидата.

Об этом говорится в заявлении на сайте институции, сообщает "Европейская правда".

Роберта Метсола (Европейская народная партия, Мальта), Алиса Кунке (Зеленые, Швеция), Косма Злотовски (Европейские консерваторы и реформисты, Польша) и Сира Рего (Левые, Испания) сделают короткие презентации во вторник в 10:00 по Киеву, непосредственно перед первым туром голосования, который состоится с 10:30 до 11:15, а результат будет объявлен в 12:00.

Кандидатуры выдвигаются политической группой или группой депутатов Европарламента, достигших так называемого нижнего порога, то есть 1/20 депутатов Европарламента или 36 из 705 членов. Кандидаты могут быть предложены или отозваны перед каждым туром голосования.

Чтобы быть избранными, им необходимо набрать абсолютное большинство действительных голосов, поданных тайным голосованием, то есть 50% плюс один. В связи с пандемией голосование будет проходить дистанционно.

Если после трех туров ни один кандидат не победит, два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в третьем туре, переходят к четвертому и последнему голосованию, в котором избирается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Результаты возможного второго тура голосования будут объявлены на пленарном заседании в 14:00; в 16:30, если будет третий тур, и в 19.30, если будет необходим четвертый.

По данным Politico, наибольшие шансы на избрание имеет первый вице-президент Роберта Метсола, временно которая руководит парламентом после внезапной смерти Давида Сассоли.

42-летнюю Метсолу поддерживают правоцентристы и консерваторы, а также многие центристы. Кроме того, социалисты также могут за нее проголосовать после того, как им пообещали ряд видных должностей в обмен на поддержку.