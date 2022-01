Скончался президент Европарламента

Президент Европейского парламента Давид Сассоли скончался в возрасте 65 лет.

Об этом в Twitter сообщил его спикер Роберто Куильо, передает "Европейская правда".

"Президент Европарламента Давид Сассоли скончался 11 января в 1:15 в больнице в Авиано, Италия, куда его госпитализировали", - написал он.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours.