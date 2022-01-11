Скончался президент Европарламента

Президент Европейского парламента Давид Сассоли скончался в возрасте 65 лет.

Об этом в Twitter сообщил его спикер Роберто Куильо, передает "Европейская правда".

"Президент Европарламента Давид Сассоли скончался 11 января в 1:15 в больнице в Авиано, Италия, куда его госпитализировали", - написал он.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours. — RobertoCuillo (@robertocuillo) January 11, 2022

Сассоли находился в больнице с 26 декабря "из-за серьезных осложнений в результате дисфункции иммунной системы", – говорится в заявлении его офиса в понедельник.

Издание Politico напоминает, что в сентябре Сассоли был доставлен в больницу в Страсбурге для лечения тяжелой формы пневмонии.

Сасоли начал свою профессиональную карьеру как журналист, работая в газетах, прежде чем перейти на телевидение. Впервые он был избран в Европейский парламент в 2009 году в качестве члена итальянской левоцентристской Демократической партии.

Депутат Европарламента из Мальты Роберта Метсола, баллотирующаяся как кандидат от Европейской народной партии на смену Сассоли на посту президента, написала в Twitter: "У меня разбито сердце. Европа потеряла лидера, я потеряла друга, демократия потеряла чемпиона", добавив, что Сассоли "посвятил свою жизнь тому, чтобы сделать мир лучше и справедливее".

"Какой шок и большая потеря", - написал евродепутат Исмаил Эртуг в Twitter.

Депутат Европарламента Паоло Борчиа сказал, что он "ошеломлен смертью" своего коллеги-итальянца.

В ноябре Сассоли рассказал о том, что его пневмония была вызвана "болезнью легионеров", но выразил сомнение, что мог заразиться в парламенте, несмотря на недавнюю историю вспышек в учреждении.

"Болезнь легионеров" в некоторых случаях может приводить к смерти и переносится каплями воды в больших водопроводных системах.

Представитель Сассоли сказал, что президент "вероятно" подхватил болезнь в отеле примерно в то время, когда он заболел в середине сентября во время пленарной недели парламента в Страсбурге.

В зданиях Европарламента в Брюсселе и Страсбурге есть давняя история вспышек болезни.

За последние два года в Страсбурге было более 20 случаев заболевания, некоторые оказались роковыми.