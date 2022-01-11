Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Скончался президент Европарламента

Вторник, 11 января 2022, 08:02

Президент Европейского парламента Давид Сассоли скончался в возрасте 65 лет.

Об этом в Twitter сообщил его спикер Роберто Куильо, передает "Европейская правда".

"Президент Европарламента Давид Сассоли скончался 11 января в 1:15 в больнице в Авиано, Италия, куда его госпитализировали", - написал он.

Сассоли находился в больнице с 26 декабря "из-за серьезных осложнений в результате дисфункции иммунной системы", – говорится в заявлении его офиса в понедельник.

Издание Politico напоминает, что в сентябре Сассоли был доставлен в больницу в Страсбурге для лечения тяжелой формы пневмонии.

Сасоли начал свою профессиональную карьеру как журналист, работая в газетах, прежде чем перейти на телевидение. Впервые он был избран в Европейский парламент в 2009 году в качестве члена итальянской левоцентристской Демократической партии.

Депутат Европарламента из Мальты Роберта Метсола, баллотирующаяся как кандидат от Европейской народной партии на смену Сассоли на посту президента, написала в Twitter: "У меня разбито сердце. Европа потеряла лидера, я потеряла друга, демократия потеряла чемпиона", добавив, что Сассоли "посвятил свою жизнь тому, чтобы сделать мир лучше и справедливее".

"Какой шок и большая потеря", - написал евродепутат Исмаил Эртуг в Twitter.

Депутат Европарламента Паоло Борчиа сказал, что он "ошеломлен смертью" своего коллеги-итальянца.

В ноябре Сассоли рассказал о том, что его пневмония была вызвана "болезнью легионеров", но выразил сомнение, что мог заразиться в парламенте, несмотря на недавнюю историю вспышек в учреждении.

"Болезнь легионеров" в некоторых случаях может приводить к смерти и переносится каплями воды в больших водопроводных системах.

Представитель Сассоли сказал, что президент "вероятно" подхватил болезнь в отеле примерно в то время, когда он заболел в середине сентября во время пленарной недели парламента в Страсбурге.

В зданиях Европарламента в Брюсселе и Страсбурге есть давняя история вспышек болезни.

За последние два года в Страсбурге было более 20 случаев заболевания, некоторые оказались роковыми.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Санкции вопреки Байдену: сможет ли Конгресс США заблокировать "Северный поток-2"

Судьба усиленных санкций против "Северного потока-2" будет решена уже 14 января. И хотя проект республиканцев не имеет поддержки большинства, ситуация остается неустойчивой (укр.)
11 января 2022 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Почему смена власти в Польше не станет хорошей новостью для Киева: взгляд из Варшавы

Нынешняя польская власть готова к реальной поддержке Украины независимо от взглядов Германии или РФ. Сохранится ли этот курс в случае победы оппозиции? (укр.)
10 января 2022 — Пшемыслав Журавский вель Граевский, глава Совета безопасности и обороны при президенте Польши

8 форматов для Путина: как Запад планирует договариваться с РФ о безопасности и об Украине

В ЕС не скрывают, что их все это раздражает! Ведь принцип "ничего о нас без нас" относится не только к Украине, но и ко всем европейским странам...
10 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда