США разрешили странам Балтии передать Украине оружие американского производства - СМИ

Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить в Украину ракеты и другое оружие американского производства.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, сообщает "Европейская правда".

Согласно правилам экспортного контроля, страны должны получить разрешение от Госдепартамента, прежде чем передавать любое оружие, полученное от Соединенных Штатов, третьим сторонам.

Соглашения о передаче третьей стороне позволят Эстонии передать Украине противотанковые ракеты Javelin, а Литве будет позволено отправлять ракеты Stinger, отметил один из источников.

Представитель Госдепартамента подтвердил, что правительство США одобрило передачу третьим сторонам, что позволяет Эстонии, Латвии, Литве и Великобритании предоставлять Украине технику американского производства из своих запасов, но не сообщил подробностей, какое оружие будет направлено.

"Соединенные Штаты и их союзники и партнеры объединяются, чтобы ускорить помощь Украине в безопасности. Мы тесно общаемся с нашими украинскими партнерами и нашими союзниками по НАТО и используем все доступные инструменты сотрудничества в области безопасности, чтобы помочь Украине укрепить свою оборону перед лицом роста российской агрессии", - сказал спикер.

Напомним, Британия начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

Речь идет о легком противотанковом оружии следующего поколения (NLAW), которое может уничтожить танк на расстоянии 800 метров и пробить броню толщиной более 500 мм.

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