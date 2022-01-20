Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

США дозволили країнам Балтії передати Україні зброю американського виробництва - ЗМІ

Четвер, 20 січня 2022, 07:34

Державний департамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела, повідомляє "Європейська правда".

Відповідно до правил експортного контролю, країни повинні отримати дозвіл від Держдепартаменту, перш ніж передавати будь-яку зброю, яку вони отримали від Сполучених Штатів, третім сторонам.

Угоди про передачу третій стороні дозволять Естонії передати Україні протитанкові ракети Javelin, а Литві буде дозволено надсилати ракети Stinger, зазначило одне з джерел.

Речник Держдепартаменту підтвердив, що уряд США схвалив передачу третім сторонам, що дозволяє Естонії, Латвії, Литві та Великій Британії надавати Україні техніку американського виробництва зі своїх запасів, але не повідомив подробиць, яку зброю буде надіслано.

"Сполучені Штати та їх союзники та партнери об’єднуються, щоб прискорити допомогу Україні в безпеці. Ми тісно спілкуємося з нашими українськими партнерами та нашими союзниками по НАТО і використовуємо всі доступні інструменти співпраці в галузі безпеки, щоб допомогти Україні зміцнити свою оборону перед обличчям зростання російської агресії", - сказав речник.

Нагадаємо, Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Йдеться про легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яка може знищити танк на відстані 800 метрів і пробити броню товщиною понад 500 мм.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Литва Естонія

Статті

Перша річниця Байдена: де виграв, а де програв президент США

Що вдалося, а що ні президенту Джо Байдену? З якими результатами президент США підійшов до своєї першої річниці на посаді?
20 січня 2022 — Володимир Дубовик, для Європейської правди

"Допомогти європейцям повірити в Європу": чого чекати від нової голови Європарламенту

Вперше євроінституцію очолює представниця Мальти – найменшої країни ЄС. Хто така Роберта Метсола, що вона обіцяє та з чим буде боротися на чолі Європарламенту?
20 січня 2022 — Марія Ємець, Європейська правда

Україна змінює суддю в ЄСПЛ: головне про кандидатів, проблеми та процедуру

Суддя ЄСПЛ, призначений від нашої держави, братиме участь у розгляді всіх скарг, поданих проти нашої держави, а також міждержавних справ за позовами України до держави-агресора.
19 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда