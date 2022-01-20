США дозволили країнам Балтії передати Україні зброю американського виробництва - ЗМІ

Державний департамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела, повідомляє "Європейська правда".

Відповідно до правил експортного контролю, країни повинні отримати дозвіл від Держдепартаменту, перш ніж передавати будь-яку зброю, яку вони отримали від Сполучених Штатів, третім сторонам.

Угоди про передачу третій стороні дозволять Естонії передати Україні протитанкові ракети Javelin, а Литві буде дозволено надсилати ракети Stinger, зазначило одне з джерел.

Речник Держдепартаменту підтвердив, що уряд США схвалив передачу третім сторонам, що дозволяє Естонії, Латвії, Литві та Великій Британії надавати Україні техніку американського виробництва зі своїх запасів, але не повідомив подробиць, яку зброю буде надіслано.

"Сполучені Штати та їх союзники та партнери об’єднуються, щоб прискорити допомогу Україні в безпеці. Ми тісно спілкуємося з нашими українськими партнерами та нашими союзниками по НАТО і використовуємо всі доступні інструменти співпраці в галузі безпеки, щоб допомогти Україні зміцнити свою оборону перед обличчям зростання російської агресії", - сказав речник.

Нагадаємо, Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Йдеться про легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яка може знищити танк на відстані 800 метрів і пробити броню товщиною понад 500 мм.

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