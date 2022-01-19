Противотанковое оружие из Британии прибыло в Украину

В Украину прибыла партия новых легких противотанковых средств, предоставленных Великобританией.

Об этом сообщило Минобороны Украины, пишет "Европейская правда".

Заместитель министра по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко отметил, что это будет укреплять оборонные возможности Украины, а предоставленные средства будут использованы исключительно в оборонных целях.

"Безусловно, это укрепит наши войска, это усилит наши оборонные способности. И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры, и для защиты мирного населения, от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации" - сказал Петренко.

Накануне сообщалось, что Великобритания начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России, сгруппировавшей войска у границы с Украиной.

Речь идет о легком противотанковом оружии следующего поколения (NLAW), которое может уничтожить танк на расстоянии 800 метров и пробить броню толщиной более 500 мм.

Оружие весом 12,5 кг, которое использовалось против талибов в Афганистане, стреляет с плеча и способно уничтожить танк одним выстрелом. Его можно развернуть за пять секунд.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.